Nell'Oristanese 4 nuovi casi

Quattro casi di Febbre del Nilo sono stati accertati tra ieri e oggi in provincia di Oristano. Con i due già diagnosticati nei giorni scorsi salgono a sei i pazienti in cui è stata riscontrata la malattia. I soggetti, che hanno più di 60 anni e patologie pregresse, sono tenuti sotto osservazione e monitorati costantemente. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Oristano ha inviato ai comuni di residenza dei pazienti, Oristano e Simaxis, la proposta di ordinanza per il rafforzamento delle misure di prevenzione e protezione. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dell'unità di crisi, che ha deciso di potenziare le attività di disinfestazione nei luoghi in cui si sono verificati i casi di positività e nelle aree a maggior rischio.