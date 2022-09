Un nubifragio si è abbattuto su Terralba, nell'Oristanese. Per oltre trenta minuti sulla zona si è abbattuta incessantemente la pioggia che ha creato, come già accaduto pochi giorni fa, diversi disagi. Alcune strade si sono allagate e gli scantinati si sono riempiti d'acqua. Al lavoro le quadre dei Vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Ma in paese l'angoscia di quanto vissuto nel novembre del 2013 si ripresenta ad ogni temporale.