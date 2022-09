Nuova linea Ctm Quartu Express, 25 minuti per Cagliari

Dal 14 settembre parte la linea QEX - Quartu Express, una linea diretta Cagliari - Quartu - Cagliari, con capolinea piazza Matteotti e via Brigata Sassari e ritorno in piazza Matteotti. Interamente sostenibile, gestita con filobus elettrici e con un risparmio di tempo di percorrenza grazie alla corsia preferenziale di viale Marconi e via Dante. E' una linea che consentirà di arrivare da Cagliari a Quartu Sant'Elena e viceversa in 25 minuti, in un minor tempo rispetto alle linee già esistenti -assicura il CTM- perché è una linea studiata come un Bus Rapid Transit, cioè con l'utilizzo di corsie preferenziali.

La linea QEX è una linea attiva dal lunedì al sabato e avrà una frequenza di 8 minuti dalle 7 del mattino alle 21. Il servizio inizia alle 4.23 del mattino da Quartu e termina con l'ultima corsa da Cagliari verso Quartu alle 22.55.