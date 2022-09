Nuova stagione per la Dinamo femminile, si comincia il 2 ottobre

In attesa delle giocatrici straniere che a metà settembre si uniranno al gruppo, le ragazze di Restivo si preparano in vista di una stagione tosta e imminente.

Il primo impegno ufficiale nel massimo campionato di basket scatterà il 2 ottobre, contro Brescia, all’opening day che si disputerà interamente su un solo campo, e che quest’anno si svolgerà al Palacus di Cagliari.

Un altro impegno da segnare in agenda il prossimo mese, il preliminare di Eurocup.

A guidare la squadra alla sua terza stagione di vita, coach Antonello Restivo che ha saputo plasmare e motivare il gruppo anche nelle situazioni più difficili, come i playout salvezza.



Roster completamente rinnovato, a cominciare dai 2 pilastri del gruppo: Debora Carangelo, 10 anni a Venezia, la Nazionale, tanta esperienza e carisma e Giulia Ciavarella, ex Bologna