Olbia, in aeroporto un nuovo hub vaccinale

Una nuova sede per la somministrazione del vaccino anti Covid 19 è stata allestita nei locali dell'Healt Testing Center della Geasar all’aeroporto di Olbia. Qui verranno utilizzati i vaccini bivalenti sviluppati sulla variante Omicron. Gli utenti potranno recarsi dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:45. Per accedere all’hub si dovrà prenotare tramite la piattaforma di Poste Italiane. Le prenotazioni potranno avvenire attraverso diverse modalità: online dal sito web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; dagli Atm Postamat; telefonicamente al numero verde 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20); tramite i portalettere.

Nell’hub vaccinale saranno disponibili le terze e quarte dosi di vaccino bivalente raccomandate dal Ministero della Salute per: over 60; over 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti; donne in gravidanza (direttamente nei centri vaccinali, senza necessità di prenotazione); over 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario (sulla base delle tempistiche di somministrazione della prima dose). Il vaccino potrà essere somministrato solo se sono trascorsi almeno centoventi giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose) o dall’ultima infezione successiva al richiamo.