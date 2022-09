Orune, ladri in azione in banca

Si sono presentati in tre, a volto coperto, all'orario di apertura: armati di coltello, hanno minacciato gli impiegati del Banco di Sardegna e li hanno costretti a consegnare i soldi in cassaforte, circa tremila euro. Sono poi scappati a piedi.

I carabinieri della stazione locale e della compagnia di Bitti, hanno ricostruito la dinamica della rapina e organizzato posti di blocco in entrata e in uscita dal paese per rintracciare i fuggitivi.

Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire come siano scappati e dove si siano diretti i tre. Da chiarire anche come siano arrivati in banca, se a piedi o in auto, e se qualcuno li abbia aiutati.

Negli ultimi anni non si erano verificati episodi simili. L'ultimo caso risale cinque anni fa.