Pareggia la Torres, perde l'Olbia

Nella quarta giornata del campionato di serie C, brutta sconfitta per l'Olbia, battuta in trasferta tre a zero dal Rimini. Dominio totale dei romagnoli, che passano in vantaggio al sedicesimo con un calcio di rigore di Santini, concesso per un fallo di Minala su Delcarro.

Dopo un'occasione fallita dallo stesso Santini, i biancorossi raddoppiano con Vano: l'attaccante strappa il pallone a Minala e batte Gelmi con un sinistro dai 25 metri.

L'Olbia non entra mai in partita e nel secondo tempo, al cinquantaseiesimo, subisce la terza rete: l'autore è nuovamente Santini, con un destro da fuori area.

La Torres, dal canto suo, manca l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, facendosi bloccare in casa dall'Imolese: zero a zero il risultato finale.

I sassaresi partono bene con un destro di Diakite parato da Rossi. Alla mezz'ora la Torres resta in dieci dopo l'espulsione di Campagna: doppio giallo per il centrocampista. A fine tempo tiro dalla distanza di Masala e bell'intervento del portiere ospite.

La partita non decolla neppure nella ripresa. Le occasioni scarseggiano. Nel finale ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Cerretti, ma il risultato non si sblocca.

La Torres sale a quota 2 ed è terz'ultima in classifica. L'Olbia resta ferma a 4 punti.