Premio Dessì, oltre 250 opere in gara

Edizione numero trentasette per il Premio "Giuseppe Dessì": dal 18 al 25 settembre ritorna a Villacidro il concorso intitolato allo scrittore (1909-1977) che alla cittadina ha legato pagine importanti della sua vita e della sua arte (in particolare il romanzo "Paese d'ombre", con cui vinse il Premio Strega nel 1972). Come sempre, un ricco e variegato programma di attività culturali – presentazioni editoriali, incontri con gli autori, spettacoli e concerti – farà da prologo alla premiazione dei vincitori delle due sezioni, Narrativa e Poesia, in programma sabato 24.



267 opere partecipanti quest'anno - 189 per la Narrativa e 78 per la Poesia - dalla giuria presieduta da Anna Dolfi - massima studiosa dell'opera di Dessì - e composta da Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis e dal presidente della Fondazione Dessì, Antonello Angioni.