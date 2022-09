Prima vittoria per la Torres in serie C, 2 a 0 fuori casa contro la Recanatese

I rossoblù impegnati in trasferta contro la recanatese hanno vinto per due a zero grazie alle reti di Ruocco e Masala, entrambe messe a segno nel primo tempo di gioco.

Nella ripresa i sassaresi sono stati bravi a gestire e difendere il vantaggio, nonostante soprattutto sul finale i padroni di casa - anche loro neo promossi in Serie C - abbiano tentato di accorciare le distanze.