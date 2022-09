Primo giorno del calendario regionale, si torna alla normalità

L'addio alle mascherine obbligatorie è la vera novità dell'anno scolastico al via nell'isola. Si allentano tutte le misure di prevenzione dal Covid: niente più rilevamento della temperatura all'ingresso, quarantena solo per i positivi e abbandono della didattica a distanza. L'uso dei dispositivi di sicurezza è previsto solo nei casi di leggeri sintomi influenzali che, comunque, non precluderanno l'accesso alle aule. 187mila studenti sardi e 30mila tra docenti e personale Ata tornano finalmente alla normalità dopo più di due anni di restrizioni.

Restano i vecchi problemi, la mancanza di personale di ruolo tra tutti. Ci sono ancora 2700 posti scoperti e sono 6mila i supplenti che hanno preso servizio in Sardegna.

Cala ancora la popolazione studentesca: sono circa 5mila in meno gli iscritti rispetto allo scorso anno. Decrementi che interessano soprattutto scuola dell'infanzia e primaria. Il dato davvero preoccupante riguarda il tasso di dispersione scolastica. Oltre il 13% degli studenti, uno dei dati più alti in italia, non prosegue gli studi oltre le scuoli superiori o al termine del percorso scolastico non matura le competenze per cercare un'occupazione.