Primo punto per la Torres in serie C

Terza giornata di campionato per la serie C. La Torres dopo due sconfitte conquista il primo punto contro il Cesena. La squadra sassarese passata in vantaggio al 18' del secondo tempo grazie ad una rete di Rucco, ha visto sfumare la vittoria al 93'. Per i romagnoli ha segnato l'ex Olbia Udoh. Espulsi Gianola e Liviero. L'arbitro ha concesso 10’ di recupero per le continue interruzioni. Male invece l'Olbia che ha perso davanti al pubblico di casa contro la Vis Pesaro. Per i bianchi la beffa arriva al 44′, quando in ribattuta Aucelli infila Gelmi. La quarta giornata di campionato in programma domenica alle 14.30.