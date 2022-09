Reddito di cittadinanza, da inizio anno revocati oltre 2mila sussidi

Sono 2108 le revoche di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza avvenute in Sardegna da gennaio ad agosto di quest'anno. Lo attestano gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio dell'Inps. Nell'Isola il reddito di cittadinanza nel solo mese di agosto ha riguardato 39.824 nuclei familiari: 76.971 le persone coinvolte per un importo medio mensile di circa 533 euro. A luglio, mese dell'ultimo rilevamento, l'aiuto era stato destinato a 39.106 nuclei familiari, 75.739 persone coinvolte e un importo medio mensile di circa 535 euro. Per quanto riguarda, invece, la pensione di cittadinanza, nello stesso mese di agosto, i nuclei sardi interessati sono stati 4.208, per un totale di 4.746 persone e un importo medio pari a 297 euro.