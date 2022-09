Risalita dei contagi e due decessi in Sardegna

Tornano a salire i contagi nell'Isola, con una sensibile impennata nell'ultimo bollettino regionale. Nelle ultime 24 ore sono 774 i casi positivi (+ 559), di cui 712 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.768 tamponi per un tasso di positività del 20,5%. Due le vittime: entrambi uomini di 84 anni, uno residente in provincia di Sassari, l'altro nel Sud Sardegna. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (5), mentre quelli in area medica sono 56, con l'aumento di una unità. I casi di isolamento domiciliare sono 4.132, 66 in meno rispetto a ieri.