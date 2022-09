Sabato di silenzio elettorale, domani urne aperte dalle 7 alle 23

Sabato di silenzio elettorale e giornata di riflessione per gli elettori che domani si recheranno alle urne per il rinnovo del Parlamento della 19ma legislatura repubblicana. Giornata dedicata anche all'allestimento dei seggi elettorali per le 1.836 sezioni previste nei 377 comuni della Sardegna. Gli iscritti nelle liste elettorali della regione, secondo l'ultima revisione del giugno scorso, sono 1 milione e 463mila 556, dei quali 717mila 578 maschi e 745 mila 978 femmine. 7mila 798 i nuovi diciottenni che, per effetto della riforma costituzionale, potranno votare anche per il Senato.

Le novità di queste elezioni politiche sono diverse, a cominciare dalla riforma costituzionale che ha ridotto di un terzo i parlamentari: saranno 400 deputati e 200 senatori. Un taglio che nell'isola porterà a nove rappresentanti in meno: da 25 si passa a 16. Saranno 11 i deputati, dei quali 4 eletti con il sistema maggioritario e 7 con il proporzionale. 5 i senatori, 2 nei collegi uninominali e 3 nei listini proporzionali. I seggi saranno aperti dalle 7 di domani mattina fino alle 23. Lo spoglio inizierà alla chiusura delle urne.