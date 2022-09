Scontro fatale, un morto e 5 feriti

E' tragico il bilancio di uno scontro fra tre auto avvenuto nella notte sulla statale 387 al chilometro 6 tra Monserrato e Selargius. La vittima è un uomo di 67 anni di Cagliari, Marco Marongiu. Altre 5 persone sono rimaste ferite e trasportate nei diversi ospedali del capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione Marongiu viaggiava alla guida della Hyundai verso Cagliari quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'Audi che procedeva in direzione opposta. Uno scontro violentissimo che ha coinvolto una terza vettura. L'uomo è morto sul colpo.

Sul posto, oltra ai soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri di Selargius e Quartu.