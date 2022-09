Un grave incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20,30 sulla statale fra Cagliari e Iglesias, al chilometro 27. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'impatto, che ha coinvolto una vecchia Fiat Cinquecento con a bordo un uomo e una donna, rispettivamente di 40 e 35 anni, e una Volvo guidata da un quarantottenne di Perdaxius. I due giovani sono stati portati in codice rosso in ospedale: lui al Brotzu e lei al Policlinico di Monserrato. Le loro condizioni sono gravi.