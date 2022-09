Scontro tra auto a Sassari, grave una trentenne

Un grave incidente stradale si è verificato a Sassari all'angolo tra via Diaz e via Torres. Due le auto coinvolte nelle scontro e quattro i feriti, la più grave una ragazza di 30 anni, ora ricoverata in rianimazione. La giovane che viaggiava a bordo di una fiat punto a causa del violento impatto è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo. Sulla dinamica sono a lavoro gli agenti della polizia municipale.