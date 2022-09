Scontro tra auto sulla 129, muore un 22enne

Ancora una tragedia sulla Statale 129 Nuoro-Macomer. Intorno alle 18, all'altezza del bivio per Silanus, ha perso la vita un giovane di 22 anni di Bolotana, Massimo Uda, in seguito a uno scontro tra la sua auto e un furgoncino, il cui autista è rimasto illeso. Sul posto sono arrivati i medici del 118 ma il giovane era morto sul colpo. Tante le croci lungo la statale negli ultimi dieci anni. A seguito dell'incidente mortale dei fratelli Francesco e Matteo Pintor, di 23 e 16 anni, morti il giorno di Natale del 2017, nacque un comitato per chiedere le definitiva messa in sicurezza.