Settima edizione del premio giornalistico "Città di Castelsardo" promosso dall'associazione culturale "Genera" per professionisti della carta stampata e della televisione.

Per il giornalismo d'inchiesta, la giuria lo ha attribuito a Lucia Annunziata, volto notissimo al grande pubblico. Per la cronaca, sono stati premiati Roberta Dore della Tgr Sardegna e Gianni Bazzoni del quotidiano "La Nuova Sardegna".

Per la sezione cultura e impegno civile intitolata a Manlio Brigaglia e' stato premiato Pasquale Alfieri del Corriere della sera, mentre Paolo Paolini dell'Unione sarda e Silvia Sanna della Nuova Sardegna si sono aggiudicati il riconoscimento per la sezione "Le storie" dedicata a Peppino Fiori.

Premiati anche il direttore dell'offerta estero della Rai Fabrizio Ferragni e la vaticanista Giovanna Chirri che per prima diede la notizia della rinuncia di papa Ratzinger al suo mandato.