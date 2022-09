Si fingeva medico e visitava i pazienti, indagato a Sassari

Non aveva mai conseguito la laurea in medicina ma da almeno dieci anni si spacciava per medico di famiglia con tanto di ambulatorio, iscrizione all'Ordine dei medici, e centinaia di pazienti. Un cinquantenne sassarese è indagato dalla Procura di Sassari per esercizio abusivo della professione e falso.

Sulle ipotesi di reato indagano i carabinieri del Nas che avrebbero anche perquisito il suo ambulatorio e sequestrato documentazione rilevante. L'ambulatorio ora è stato chiuso per evitare che il falso medico continuasse a perpetrare la sua truffa nei confronti di ignari pazienti. L'inchiesta sarebbe partita proprio dalle segnalazioni di alcuni pazienti non convinti dall'operato del sedicente medico.