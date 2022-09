Droga, denunciati due pusher

Nascondevano marijuana e farmaci. Per questo un trentaduenne egiziano e un ventitreenne algerino sono stati denunciati per detenzione finalizzata allo spaccio. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine, i carabinieri li hanno individuati dopo un intervento in piazza del Carmine in seguito al una segnalazione. Nei pressi del primo è stato rinvenuto un involucro con 28,5 grammi di marijuana, mentre durante una perquisizione il 23enne è stato trovato in possesso di quasi 140 capsule di medicinali ad effetto stupefacente.