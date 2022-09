Supercoppa, Dinamo sconfitta in finale dalla Virtus Bologna

Sfuma per soli 3 punti il sogno di successo della Dinamo Sassari in Supercoppa. I biancoblù sono stati superati dalla Virtus Bologna per 72 a 69, dopo una partita combattuta e con la Dinamo in vantaggio per gran parte del match. Sassari ha cercato la fuga in avanti diverse volte (+6 come massimo vantaggio), soprattutto a metà gara con un Onuaku dominante (18 punti e 9 rimbalzi) e un Bendzius efficace (15 e 7), ma Bologna ha trovato sempre il modo di rialzarsi, prima del concitato finale, che le ha regalato la vittoria.