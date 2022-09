Temporale nell'Oristanese, sgomberata una scuola materna

Forte acquazzone a Siamamma, nell'Oristanese, zona segnalata dalla Protezione civile regionale con un bollettino di allerta meteo arancione per forti precipitazioni. La scuola materna di via Gramsci è stata fatta sgomberare in via precauzionale dopo l'esondazione di un torrente che scorre vicino. Con la strada completamente allagata, le maestre e le suore che gestiscono l'istituto hanno deciso di sospendere le lezioni e di allontanare i nove bambini presenti. Sul posto anche i carabinieri e il corpo forestale, oltre ai vigili del fuoco. A causa dell'allerta meteo, le scuole di Terralba, San Nicolò d'Arcidano e Uras sono rimaste chiuse. La situazione è costantemente monitorata.