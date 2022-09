Terremoto in giunta, si dimette l'assessore regionale dei trasporti Giorgio Todde

Giorgio Todde, assessore leghista ai Trasporti della Regione Sardegna, si è dimesso oggi dalla giunta di centrodestra guidata dal presidente Christian Solinas e anche dal partito. L'ha fatto con una lettera indirizzata al leader Matteo Salvini, all'ex coordinatore regionale Eugenio Zoffili, e all'attuale segretario in Sardegna, il consigliere regionale e candidato alla Camera nel collegio uninominale di Sassari. "Ad oggi, purtroppo, non sussistono più le condizioni per proseguire questo percorso insieme", spiega nella lettera Todde "La mia è una scelta ragionata e consapevole, totalmente slegata da ambizioni personali".