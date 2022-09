Tournée sarda per "la sposa Blu"

Un viaggio nella dimensione della favola, tra simboli e archetipi, per affrontare il tema purtroppo attuale e scottante del femminicidio attraverso lo sguardo di una giovane donna. Arriva nell'Isola sotto le insegne del CeDAC “La sposa Blu”, uno spettacolo di e con Silvia Battaglio ispirato alla favola di “Barbablù” di Charles Perrault. Lo spettacolo è in cartellone domani alle 21 all'Arena Mirastelle di Carbonia, mentre venerdì 16 settembre alle 18.30 al Teatro Massimo di Cagliari per Circo in Villa 2022 . Domenica 18 settembre alle 21 lo spettacolo andrà in scena a Lo Quarter di Alghero.