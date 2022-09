Faceva da vedetta in una battuta di caccia alle anatre, ma per errore è l'amico lo ha colpito. È successo a Castiadas a un 56enne. L'uomo di 77 anni che era con lui involontariamente lo ha ferito con un fucile caricato a pallini al braccio destro, alla mano e all'addome. Immediati i soccorsi da parte del 118. Sul posto anche i carabinieri. Il 56enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, ma non sarebbe in pericolo di vita.