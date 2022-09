Una delegazione di giocatori rossoblù ai funerali della moglie di mister Liverani

Doppia seduta di allenamento ad Asseminello per il Cagliari, sotto la guida di Cesare Bovo, vice di Fabio Liverani. Il lutto che ha colpito il tecnico romano ha commosso il mondo del calcio: i funerali dell'ex moglie, morta nel pomeriggio di martedì, sono in programma nella chiesa romana di San Giuseppe Cafasso. Alle esequie parteciperà una delegazione di rossoblù con Pavoletti, Deiola e il club manager Muzzi. Liverani intanto ha annunciato la nascita di un progetto solidale, in memoria della donna e a beneficio dell'Ifo, la struttura destinata ai malati oncologi che l'ha sostenuta nell'ultimo periodo della sua vita. Il morale del gruppo è inevitabilmente basso, nella settimana dedicata alle nazionali che ha visto partire sei calciatori dalla Sardegna, tra cui Lapadula e Makoumbou. Al rientro in campo, tra una decina di giorni, il Cagliari è attesa da un trittico terribile: Venezia, Genoa e Brescia. Occorre cambiare passo, in un campionato stressante che ha già bruciato quattro allenatori: a Benevento, al posto di Caserta, è arrivato addirittura Fabio Cannavaro, mentre a Como è sbarcato Moreno Longo. Dopo l'addio al Palermo Silvio Baldini torna in panchina a Perugia, e a Pisa torna D'Angelo per sostituire Rolando Maran