E' stata sorpresa da agenti della polizia municipale in borghese proprio mentre gettava rifiuti. Amara sorpresa per una cittadina a Pirri, nel parcheggio interno del mercato di Is Bingias. La donna è stata vista estrarre dalla sua auto due grandi sacchi e abbandonarli. Una volta identificata è stata multata con una sanzione di 600 euro.