Aggressione ad Alghero, ferito un 35enne

E' ancora avvolto dall'incertezza l'episodio accaduto in via XX settembre, nel centro di Alghero. Due persone si sarebbero affrontate in strada, di fronte a un bar, con un martello e una pistola scacciacani. Nulla si sa sul movente dell'aggressione. Di sicuro un uomo, 35 anni, è rimasto ferito allo zigomo e ad altre parti del corpo ed è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. In corso le indagini per ricostruire i contorni della vicenda.