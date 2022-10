Allerta maltempo, in arrivo pioggia vento e temporali

Nuova ondata di maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un allerta per temporali che per tutta la giornata di mercoledì potranno raggiungere forte intensità, accumulando più di 30 millimetri in un'ora. Le piogge saranno accompagnate da intense raffiche di vento e saranno possibili anche grandinate.

Il sindaco di Capoterra, con un'ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole per tutta la giornata.

Il codice di allerta è arancione per l'Iglesiente, il Campidano, le zone di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa e Tirso. Giallo invece nelle zone della Gallura e Logudoro.