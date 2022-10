Aritzo in festa per la storica sagra delle castagne che compie 50 anni

Escursioni, un concorso di pittura, musica dal vivo itinerante, stand dell'artigianato e dell'enogastronomia, show cooking. Questo il programma della cinquantesima edizione della Sagra delle castagne e delle nocciole di Aritzo in programma sabato 29 e domenica 30 nel paese montano al centro della Sardegna, che fa parte della rete ''Borghi Autentici d'Italia". Non mancheranno, naturalmente, le degustazioni gratuite di castagne, accompagnate dal vino novello, e della birra artigianale alle castagne, un prodotto realizzato in casa per l'occasione. Aritzo, dunque, si veste a festa per accogliere una grande folla di turisti in arrivo da tutta la Sardegna, e non solo, per questo evento inserito nel calendario di "Autunno in Barbagia". Si comincia sabato alle 9 con il ritrovo, all'Ufficio turistico, per l'escursione e tour in jeep ai castagneti secolari di Geratzia. Si prosegue sino a domenica sera con le tante iniziative in cartellone. Domenica mattina, l'esibizione nelle vie del paese della "Seui Street Band" (dalle 10.45) e del Coro "Bachis Sulis di Aritzo", alle 15, che vede tra i protagonisti anche il sindaco Paolo Fontana. Sarà anche l'occasione per gustare il gelato tipico di Aritzo, "sa carapigna", un sorbetto al limone che anticamente si faceva con la neve raccolta nei pozzi chiamati "Domos de su nie".