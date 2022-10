Auto fuori strada, muore 38enne ferita una donna

Un morto e una ferita in gravissime condizioni. Pesante il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale di Torregrande nell'Oristanese. La vittima è un uomo di 38 anni, ferita una donna che è stata trasportata a Sassari con l'elisoccorso.

I due viaggiavano a bordo di una Citroen che per cause non ancora accertate, dopo una sbandata, è finita fuori strada,

ribaltandosi. I due sono rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della municipale, le ambulanze del 118, e la polizia. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.