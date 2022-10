Bomba nel depuratore di Torpè. Sul muro una scritta: no al gas

“La violenza non ha mai alcuna giustificazione e non deve mai sostituirsi al confronto democratico e civile, anche appassionato, di una comunità. Come amministrazione comunale condanniamo questo atto intimidatorio che tende a minare la serenità dei cittadini di Torpè”. Il sindaco di Torpè, Martino Sanna, commenta così l'attentato contro il depuratore del paese. Una bomba è stata fatta esplodere intorno alle 20; sul muro della struttura è stata individuata una scritta con un messaggio contro il deposito del gas che sta per essere costruito in periferia e contro il quale nei giorni scorso ha manifestato una gran parte della cittadinanza. Anche il consiglio comunale ha espresso parere contrario al progetto. La richiesta è stata di individuare un'area più distante dal centro abitato. “Ci appelliamo al buon senso dei nostri concittadini affinché proprio in questo momento difficile non ci si divida e non si perda la lucidità necessaria per isolare gli autori di questo gesto vile che fa male a tutta Torpè. Più volte e in diverse sedi – ha proseguito Sanna – avevamo manifestato alle istituzioni regionali e nazionali la nostra preoccupazione su un clima difficile che stava montando in paese. Un clima dovuto a un problema che la comunità aveva legittimamente sollevato e per il quale avevamo chiesto e richiediamo, con ancora più forza, una rapida soluzione”.