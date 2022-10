Brigadiere spara e uccide il comandante. Poi si barrica in caserma

Sono ore di angoscia e di apprensione ad Asso, nel comasco, per il luogotenente Doriano Furceri, che è stato ferito dai colpi di pistola esplosi da un brigadiere in servizio nella stessa caserma, Antonio Milia, cinquantenne di origini sarde. L'uomo si è asserragliato poi nella stazione che è stata circondata dai militari e anche dei corpi speciali. Alcuni testimoni l'hanno sentito esclamare: "l'ho ammazzato" ma non c'è conferma ufficiale della morte del luogotenente. Almeno tre i colpi esplosi verso il sottufficiale: chi era in caserma in quel momento ha sentito distintamente un colpo, quindi i lamenti del ferito e poi almeno altri due colpi. Il brigadiere si è asserragliato in un locale all'interno dell'edificio.Intorno alla caserma di Asso sono quindi arrivati i reparti speciali dell'arma, pronti a intervenire, con giubbotti antiproiettile e la loro strumentazione all'avanguardia. Del brigadiere, da diversi anni in servizio nel paese del Comasco, si sa che era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale sant'Anna di Como, dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi. Era stato giudicato idoneo al servizio da una commissione medico ospedaliera, sempre secondo quanto si e' saputo, era rientrato in servizio da alcuni giorni ed attualmente era in ferie.