Un motociclista cagliaritano di 44 anni è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso dopo l'incidente avvenuto sulla provinciale 17 tra Cagliari e Villasimius, all'altezza di Porto Sa ruxi. L'uomo ha perso il controllo della sua moto ed è volato per venti metri oltre la strada, in un dirupo. Per soccorrerlo sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Vito e una squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale. L'uomo è stato recuperato e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale.