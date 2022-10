Cagliari ad Ascoli per il posticipo di campionato

Una vittoria per continuare a stare tra le prime otto. È l'obiettivo del Cagliari che va ad Ascoli per il posticipo della serie B dopo una giornata di campionato che ha fatto capire quanto sarà affollata la corsa per la A.

"I nostri avversari - ha spiegato Liverani nella conferenza stampa della vigilia - arrivano da una vittoria importante e hanno trovato certezze con un nuovo modulo. Sarà importante rimanere propositivi, pur mantenendo l'equilibrio. Avremo pochi spazi a disposizione, non dovremo essere frettolosi".

In difesa Capradossi prenderà il posto di Goldaniga, infortunato. Rog potrebbe essere sostituito da Deiola. Dovrebbero partire dalla panchina, invece, sia Lapadula che Pavoletti.