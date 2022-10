Cagliari, contro il Genoa vietato sbagliare

Un'ultima spiaggia, o quasi. La trasferta di venerdì alle 20 e 30 contro il Genoa rappresenta già uno spartiacque nel campionato del Cagliari: dopo due sconfitte casalinghe serve una prestazione convincente e possibilmente una vittoria per riprendere il cammino verso la promozione. I liguri di Blessin sono in gran forma e puntano dritti al primato in classifica, e non faranno sconti. Tra gli ospiti non ci saranno salvo sorprese Rog e Barreca che anche oggi ad Asseminello si sono allenati a parte. Domani Liverani parlerà con i giornalisti nella consueta conferenza stampa pregara.