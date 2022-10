Cagliari, crollo di un edificio all'Università

Un crollo di un edificio dell'Università di Cagliari. E' successo in serata, poco prima delle 22, nella zona del polo umanistico. A cedere di schianto è stata la parte superiore dell'ex Aula Magna di Geologia, utilizzata dalla Facoltà di Lingue. Al momento risulta che non ci sono persone coinvolte: la palazzina quando è avvenuto il crollo sarebbe stata vuota ma fino a poche ore prima era gremita, come ogni giorno, di studenti: si calcola che l'Aula Magna e le aule adiacenti ospitassero tra 100 e 200 ragazzi e ragazze. Sul posto intanto sono arrivate le ambulanze e le squadre vigili del fuoco. Al lavoro anche squadre USAR (Urban Search And Rescue) e unità Cinofile per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Anche il rettore dell'Università Francesco Mola si è recato in via Trentino per verificare la situazione: "è stato un fulmine a ciel sereno - ha detto ai cronisti - dalle verifiche periodiche non era emerso nessun segnale di pericolo". Sul luogo dell'incidente il sindaco Paolo Truzzu che ha detto: “Il Signore ci ha graziati, poteva essere una strage”.