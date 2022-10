Cagliari, tutto pronto per San Saturnino

I festeggiamenti in onore del santo patrono di Cagliari chiudono il lungo pellegrinaggio di san Saturnino avvenuto in una tre giorni di cammino che ha raggiunto numerosi centri dell'isola grazie all'evento curato dall'associazione Athanatos di Cagliari in collaborazione con Chelu e Luna. Con i vespri della vigilia si è entrati in pieno nella festa, che vedrà alle 9,30 una processione partire dalla Cattedrale di Santa Maria per raggiungere la Basilica di san Saturnino dove si svolgerà la santa Messa officiata alle 11 dall'arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi. Alle 20, il concerto nell’Auditorium del Conservatorio Pier Luigi da Palestrina dell’Orchestra della classe di esercitazioni orchestrali diretta dal Maestro Alberto Pollesel: una prima assoluta della Passio Beatissimi Saturnini per Coro e Orchestra del Maestro Vittorio Montis, su testo a cura di don Giorgio Mameli.