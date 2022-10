Caldo, turisti e spiagge affollate: boom di prenotazioni per il ponte di Ognissanti

Il ponte di Ognissanti comincia in Sardegna all'insegna del bel tempo. Temperature ben al di sopra della media stagionale e spiagge affollate (foto e video dalla spiaggia La Pelosa di Stintino). Il clima favorevole aiuta ancora il turismo. Stagione da incorniciare per gli addetti ai lavori nonostante pesino ancora - moltissimo - i rincari. Dalle bollette al costo delle materie prime. Tanti i turisti arrivati in questi giorni nell'isola. Le strutture ricettive quasi al completo e bilanci finalmente con il segno positivo dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.