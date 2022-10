Caro-vita, la protesta dell'Usb contro Enel e Inps

Stop al caro energia e al caro vita. Come in altre città, anche a Cagliari l'unione sindacale di base e altri comitati scendono in piazza, sotto i palazzi simbolo di Enel e Inps, con le bollette triplicate esposte come manifesti. In Sardegna si protesta pure per il divario tra aumenti record e il mancato adeguamento di salari e pensioni, più bassi rispetto alla media nazionale del 30%.

Mobilitati non solo sigle e cittadini ma anche i sindaci: i nuovi rincari fanno saltare i bilanci.

Servizio di Monia Melis (intervista al sindaco di Nuoro Andrea Soddu a cura di Chiara Zammitti)