Cavalieri del Lavoro, Mattarella premia due sardi

Doppio premio per la Sardegna alla premiazione da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra i manager che hanno avuto l'onorificenza ci sono due “sardi”: Adolfo Valsecchi, 81 anni, amministratore delegato di Generale Conserve, azienda che produce tonno in scatola a Olbia (secondo produttore italiano di conserve ittiche) e Rosi Zuliani Sgaravatti, 79 anni, a capo delle aziende florovivaistiche del gruppo a Cagliari e provincia, in tutto tre garden center, 32 ettari di vivaio e 2.500 mq di serre.