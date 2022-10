Colpo in casa per la Torres. Ko per l'Olbia

Battendo in casa la capolista Siena, la Torres ha centrato il sesto risultato utile consecutivo, oltre che la prima vittoria in campionato davanti ai tifosi del Vanni Sanna. Una sfida finita 2 a zero per i Rossoblù, capaci di disputare una partita di grande concentrazione e carattere. La Torres si porta a 10 punti in classifica e ora si prepara a una prova di maturità: mercoledì in trasferta contro l'Alessandria. Per l'Olbia invece impegnato a Chiavari contro l'Entella è arrivato il secondo ko di fila. 2 a 1 il risultato finale per i padroni di casa, andati in vantaggio al 36esimo del primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di mister Occhiuzzi hanno accorciato le distanze con Bellodi e hanno avuto anche la possibilità di chiudere la partita, ma Biancu ha fallito un rigore. Al 79esimo il raddoppio dei liguri. L'Olbia è scivolato al quartultimo posto in classifica, con 6 punti in 8 gare.