Contagi in discesa, ma ricoveri in aumento

Nell'altalena dei dati giornalieri sul covid, la Sardegna torna sotto quota mille contagi. I nuovi casi accertati sono 740, di cui 667 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.605 tamponi. Il tasso di positività scende dal 22 al 20 per cento. In aumento la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, con un'unità in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre quelli in area medica sono 10 in più, 94 in tutto. Continuano ad aumentare, infine, i casi di isolamento domiciliare. Si tratta di 7.551 persone con un aumento di 155 persone. Non si registrano decessi.