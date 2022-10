Continuità aerea, pubblicati i nuovi bandi

La Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione gli avvisi dei sei bandi di gara della nuova continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Sul piatto ci sono le rotte tra i tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia, e Roma Fiumicino e Milano Linate, nel periodo che va dal febbraio del prossimo anno all'ottobre del 2024. Il termine di presentazione delle domande per partecipare all'assegnazione scade il 27 dicembre prossimo. Lo comunica la Regione sottolineando che “Le gare hanno gli stessi contenuti di quelli previsti per la continuità territoriale attualmente in vigore, basandosi sullo stesso decreto ministeriale, il numero 466 del novembre 2021.”

La nuova base d'asta è stata fissata in 46 milioni di euro all'anno, in diminuzione rispetto alla precedente base, in considerazione della ripresa del mercato aereo e dei ricavi maggiori cui andranno incontro le compagnie. Inoltre, fino al prossimo 31 gennaio rimane aperta la possibilità che un vettore possa accettare di servire le rotte senza esclusiva e senza compensazione.