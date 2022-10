Contro i rincari esplode la rabbia dei pastori sardi

Si sentono schiacciati dai rincari dell'energia e delle materie prime, ma a preoccuparli c'è anche la nuova politica agricola comunitaria, con gli aiuti per il settore che, denunciano, si sono praticamente dimezzati. Per questo -dopo l'assemblea dei giorni scorsi a Tramatza- circa 2000 pastori provenienti da tutta l'Isola si ritroveranno questa mattina a Cagliari per un sit-in di protesta di fronte al Consiglio regionale, a partire dalle 11. I pastori hanno chiesto anche un incontro ai capigruppo a cui presenteranno le loro proposte. Lo stesso documento verrà inviato al Ministero per le politiche agricole e alla Commissione Europea.