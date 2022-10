Costa, verso la fine delle restrizioni per l'Isola

"Un ulteriore e decisivo passo nel percorso di uscita definitiva della Sardegna dall'emergenza peste suina. Tutti gli impegni presi nella road map concordata con la Commissione europea sono stati pienamente rispettati. Confermo dunque la disponibilità dell'Ue di rivedere le restrizioni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a capo della delegazione che ha incontrato a Bruxelles la Direzione generale della Sanità e della Sicurezza alimentare della Commissione europea, rappresentata, tra gli altri, dal direttore dei Servizi veterinari UE Bernard Van Goethem. "Ci sono le condizioni affinché la Commissione si esprima a dicembre sulla proposta che permetterà a gran parte della Sardegna di tornare in zona bianca - ha aggiunto Costa -. Buone notizie dunque per gli abitanti dell'isola e per tutti gli imprenditori e operatori del settore che da troppi anni soffrono le misure restrittive che hanno colpito il comparto. Anche l'incontro odierno, infatti, ha dato riscontri estremamente positivi. I dati e le relazioni tecniche presentati da Regione, Asl e Istituto Zooprofilattico, che ringrazio per la condivisione e la collaborazione, forniscono indicazioni robuste relativamente all'eradicazione della malattia, grazie ad un'attenta, puntuale e costante attività di sorveglianza attiva e passiva sull'intero territorio regionale".