I costi esorbitanti di energia elettrica e gas rischiano di far chiudere le Residenze Sanitarie Assistenziali. Per l’Associazione degli Anziani e Pensionati di Confartigianato Sardegna parla la presidente Paola Montis: “La peculiarità del problema delle RSA è che è impossibile ridurre il riscaldamento per gli ospiti fragili, così come è impossibile aumentare i costi delle rette a carico delle famiglie”.

Guarda il servizio