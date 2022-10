Covid, casi ancora sopra 700 e un nuovo decesso in Sardegna

Contagi da Covid in leggero aumento, e sempre sopra quota 700, nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registra anche un ulteriore decesso, una donna di 85 anni residente nella città metropolitana di Cagliari. I nuovi casi accertati sono 757 (+ 17), di cui 685 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.431 tamponi. Il tasso di positività sale dal 20 al 22 per cento. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in tutto 5 (- 1), salgono invece quelli in area medica, per un totale di 97 (+ 3) posti letto occupati da persone positive. Prosegue la corsa delle quarantene: sono infatti 7.724 (+ 173) i casi di isolamento domiciliare.