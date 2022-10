Nessuna nuova vittima del Covid e contagi in diminuzione nell'ultimo bollettino quotidiano della Regione. I casi di positività rilevati nell'isola sono 485 (erano 620 ieri) a fronte di 2.620 tamponi processati. Sul fronte ospedali, salgono di una unità i ricoveri in terapia intensiva, a quota 5, mentre scendono a 90 i posti letto occupati in area medica (-4). Aumentano invece i casi di isolamento domiciliare, 8.259 (+ 416).